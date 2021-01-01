Меркель в новогоднем обращении заявила, что не будет идти в канцлеры Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к нации отметила, что никогда за 15 лет нахождения у власти она не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год.

В ночь на 1 января канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Однако в этот раз она заявила, что это последнее ее обращение в качестве канцлера, видео опубликовано на YouTube-канале DW News.

Большую часть своего обращения Меркель посвятила коронавирусу и вакцинации, а под конец сообщила о решении не баллотироваться на должность канцлера.

"Наконец, я хотела бы сказать кое-что личное. Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер", – отметила она.

По ее словам, она никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала пандемия коронавируса COVID-19.

ВИДЕО

Видео: DW News / YouTube

Меркель – первая женщина на посту канцлера Германии, она занимала эту должность с ноября 2005 года. В 2020 году она снова возглавила рейтинг Forbes самых влиятельных женщин мира – лидирующую позицию Меркель занимает уже 10 лет.