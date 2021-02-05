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Боррель назвал "хорошей новостью" регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе станет "хорошей новостью", потому что вакцин от коронавируса не хватает, заявил высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пока вакцину "Спутник V" разрешила использовать в ЕС только Венгрия
Пока вакцину "Спутник V" разрешила использовать в ЕС только Венгрия
Фото: EPA

Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с изобретением вакцины "Спутник V" и выразил надежду, что ее зарегистрируют в Евросоюзе. Об этом европейский дипломат заявил на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу, 5 февраля, которую транслировал телеканал Россия 24 в YouTube.   

"Я взял слово, чтобы поздравить Россию с успехом этого предприятия [созданием вакцины "Спутник V"]. Это полезно для всего человечества, это означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией. Я был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet в отношении российской вакцины, ее эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза", – сказал Боррель на пресс-конференции в пятницу.

Боррель подчеркнул, что регистрация вакцины "Спутник V" в ЕМА будет хорошей новостью, поскольку в Европе не хватает вакцин от коронавируса.

"Дополнительный источник их поставки только приветствуется", – подтвердил дипломат.

На данный момент российская вакцина от коронавируса одобрена только в одной стране Евросоюза – в Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что 28 декабря 2020 года в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 "Спутник V" для проведения экспертизы. Канцлер Германии Ангела Меркель допустила производство вакцины "Спутник V" в ФРГ после ее регистрации в EMA. 

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В мире по состоянию на 5 февраля COVID-19 зафиксировали почти у 105 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От этой болезни умерло уже более 2,28 млн человек, а 58,4 млн пациентов выздоровели. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, вакцина
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