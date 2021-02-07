"Нереально". Экс-глава Минздрава Украины Скалецкая прокомментировала планы вакцинации украинцев от коронавируса

Бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сомневается, что украинцев могут вакцинировать от коронавируса такими высокими темпами, как жителей Израиля.

Скалецкая: Вакцин должно быть вдвое больше Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Планы властей Украины по вакцинации граждан от коронавируса в 2021 году выполнить нереально. Такое мнение бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выразила 7 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

"Даже если мы закупим необходимое количество вакцин, если мы должны провакцинировать до конца года 14 млн человек, то вакцин должно быть вдвое больше. Допустим, что они все будут. Вопрос в том, чтобы провакцинировать 14 млн людей, нам нужно по 1 млн, а иногда по 1,5–2 млн человек вакцинировать в месяц. Это нереально", – сказала она.

По словам экс-министра, такие высокие темпы вакцинации показали "в военизированном Израиле" и Великобритании.

"Далее темпы спадают. Украина не имеет таких концентраций", – отметила Скалецкая.

Она также выразила сомнение, что все украинцы согласятся на прививки от COVID-19.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. Также, по информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.

В мире по состоянию на 7 февраля сделали более 128 млн вакцинаций от коронавируса.

Минздрав Украины Скалецкая возглавляла с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.