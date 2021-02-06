Резников: Если РФ поставляет вакцину против коронавируса в ОРДЛО, Украина это использует в международных судах

Если Россия действительно поставляет свою вакцину от коронавируса во временно оккупированные районы Донбасса, это свидетельствует о том, что она контролирует эти территории, сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Если Россия действительно поставляла на временно оккупированные территории Донбасса российскую вакцину от коронавируса, Украина будет использовать эти факты в международных судах против РФ. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Укринформу", которое вышло 5 февраля.

"Я слышал эти слухи. Не факт, что это правда. В любом случае если российские власти на украинской территории без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакциной, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины риску и должны нести за это ответственность. Но главное – что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях", – заявил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2020 года говорил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей со временно оккупированных территорий, когда получит препараты. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

1 февраля 2021 года представитель террористов "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от СOVID-19 российским препаратом "Спутник V". Днем ранее с аналогичным заявлением выступил так называемый "минздрав "ДНР". 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в ОРДЛО "тоже будут поставки" вакцины, но не сообщил о сроках.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.