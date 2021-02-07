В Украине за сутки более 3 тыс. случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 244 849 человек, 23 597 заболевших умерли, 1 073 046 – выздоровели.

6 февраля в Украине провели 19 500 тестирований на коронавирус Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвердили 3370 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 7 февраля.

Среди заболевших – 188 детей и 96 медиков.

За сутки умерло 81 человек, выздоровело 2297 пациентов, госпитализировано 1869 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 244 849 человек, 23 597 заболевших умерли, 1 073 046 – выздоровели.

6 февраля в Украине провели 19 500 тестирований, в частности, 15 690 – методом ПЦР и 3 810 – методом ИФА. С начала пандемии в Украине провели 6,39 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией