В Сингапуре медику по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса

В Сингапуре медику случайно ввели неразведенную дозу вакцины от коронавируса – она была равна пяти обычным дозам препарата.

Сотруднику Сингапурского национального глазного центра ошибочно ввели эквивалент пяти доз вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса из-за человеческой ошибки. Об этом сообщает канал Channel News Asia.

Ошибка произошла 14 января во время вакцинации сотрудников центра, ее обнаружили спустя несколько минут после вакцинации.

Его сразу же обследовали, никаких побочных эффектов не выявили. В качестве меры предосторожности медика отправили в больницу для наблюдения, где он пробыл два дня.

Как выяснилось, сотруднику ввели неразведенную дозу препарата, его концентрация была равна пяти обычным дозам. Персонал, отвечающий за разведение вакцины, отозвали для решения других вопросов во время приготовления вакцины, а другой сотрудник ошибочно принял неразбавленную дозу во флаконе за готовую к введению.

Согласно данным Bloomberg, в мире по состоянию на утро 6 февраля сделали более 124 млн прививок от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 105,5 млн человек, умерло 2,3 млн заболевших, выздоровело 58,7 млн.