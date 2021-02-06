В мире сделали более 124 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

По состоянию на утро 6 февраля в мире сделали более 124 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация стартовала в 73 странах мира.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 103,8 млн человек, умерло 2,25 млн заболевших, выздоровело 57,6 млн.
Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля.