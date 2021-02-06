Число случаев COVID-19 в мире превысило 105 млн

Жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в мире стали 2 млн 299 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В мире выздоровело более 58 млн пациентов с коронавирусом Фото: EPA

По состоянию на утро 5 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у почти 105,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами коронавируса стали 2 млн 299 тыс. человек, выздоровело 58,6 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (26,8 млн заболевших, 459,4 тыс. умерших);

Индия (10,8 млн заболевших, 154,9 тыс. умерших, 10,5 млн выздоровевших);

Бразилия (9,4 млн заболевших, 230 тыс. умерших, 8,4 млн выздоровевших);

Великобритания (3,9 млн заболевших, 111,5 тыс. умерших);

Россия (3,9 млн заболевших, 74,5 тыс. умерших, 3,38 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.