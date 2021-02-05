Шмыгаль рассказал, когда в Украину начнут поставлять вакцину AstraZeneca

В конце февраля в Украину начнут поставлять 2,2 млн доз вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook 5 февраля.
Вакцина, по словам премьера, доказала свою эффективность. Общий объем поставок вакцины от AstraZeneca может составить до 3,7 млн доз со сроком поставки до конца второго квартала этого года.
"Для нас важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной. Вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах", – отметил глава правительства.
План вакцинации в пять этапов для украинцев, по информации Шмыгаля, уже готов.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.
По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 119 миллионов прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 67 странах.В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек. Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.
25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале. 29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России). 30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале.
Главный санврач Виктор Ляшко, говорил, что Украина получит в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года для следующих этапов вакцинации.Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.