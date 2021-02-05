Шмыгаль рассказал, когда в Украину начнут поставлять вакцину AstraZeneca

В конце февраля в Украину начнут поставлять 2,2 млн доз вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook 5 февраля.

Вакцина, по словам премьера, доказала свою эффективность. Общий объем поставок вакцины от AstraZeneca может составить до 3,7 млн доз со сроком поставки до конца второго квартала этого года.

"Для нас важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной. Вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах", – отметил глава правительства.

План вакцинации в пять этапов для украинцев, по информации Шмыгаля, уже готов.





Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза Moderna. . Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech . В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия



















