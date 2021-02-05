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ОБЩЕСТВО

Степанов заявил, что Минздрав вскоре получит подтверждение о поставках вакцин против COVID-19 от компаний-производителей

Минздрав Украины отрабатывает возможность доступа к вакцинам от коронавируса в рамках перераспределения квоты Евросоюза, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине пока не начиналась вакцинация от коронавируса
В Украине пока не начиналась вакцинация от коронавируса
Фото: depositphotos.com

В ближайшие дни Украина может получить подтверждение по контрактам поставок вакцин от коронавируса. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 февраля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в феврале в рамках механизма COVAX, а также вакцину китайской компании Sinovac, с которой подписан контракт на закупку.

"Думаю, сегодня или в ближайшие дни мы получим подтверждение по другим контрактам поставок также начиная с февраля этого года", – сказал министр.

Степанов рассказал о других механизмах поставок вакцины, над которыми работает Минздрав.

"Минздрав с правительством, с Министерством иностранных дел постоянно работает со странами "Большой семерки" и делегацией Евросоюза с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин против COVID-19. Отрабатывается также механизм и возможность поставок с целью раннего доступа к вакцинам в рамках перераспределения квоты Евросоюза", – заявил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 119 миллионов прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 67 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. Также, по информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Евросоюз, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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