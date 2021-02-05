Во Франции выявили бразильский штамм коронавируса

Бразильский штамм коронавируса обнаружили у женщины, которая вернулась из бразильского города Манаус, сказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Во Франции COVID-19 зафиксировали у 3,3 млн человек Фото: ЕРА

Во Франции подтвердили первые четыре случая бразильского штамма коронавируса, пишет газета Le Figaro 5 февраля со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

Один из случаев инфицирования обнаружили у женщины, которая вернулась из бразильского города Манаус. Женщина возвращалась транзитом через Сан-Паулу, Франкфурт, Париж и Марсель на юге Франции.

Мутировавшие штаммы коронавируса более заразны и в будущем могут постепенно вытеснить более привычный для человека тип вируса, сказал Веран.

Правительство Франции пока не планирует вводить локдаун в стране, но призывает граждан к максимальной осторожности. Власти просят работать дистанционно всех, кто может это сделать.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января "бразильский" штамм выявили в США. До этого были известны "британский" и "южно-африканский" мутировавшие штаммы коронавируса.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Во Франции по состоянию на 5 февраля COVID-19 зафиксировали у 3,3 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От этой болезни умерло уже более 77,7 тыс. человек, а 234,6 млн пациентов выздоровели.