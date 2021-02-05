В украинских больницах находится почти 18 тыс. пациентов с COVID-19 – Степанов

С начала декабря 2020 года количество госпитализированных с COVID-19 в украинских больницах стало меньше на 10 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В украинских больницах находится почти 18 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На первую неделю декабря [2020 года] у нас было 28 тыс. больных в больницах. Это пациенты со средним и тяжелым течением болезни... А сейчас таких пациентов в наших больницах 17 931", – сказал министр.

Он назвал этот результат "совместной победой" украинцев, которые придерживались карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22,7 тыс. заболевших умерли, более 1 млн – выздоровели, 1885 – госпитализировано.

По информации Минздрава, в Украине для пациентов с COVID-19 подготовлено 66 679 койко-мест в больницах страны, из них занято 26,9%.