В Украине за сутки подтвердили почти 5 тыс. случаев COVID-19

За прошлые сутки от коронавируса в Украине умерло 158 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4 февраля в Украине провели 43 137 тестирований на коронавирус Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвердили 4923 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook 5 февраля.

Среди заболевших 230 детей и 222 медика.

Умерло за сутки 158 человек, выздоровело 8185 заболевших, госпитализировано 1885 пациентов.

С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 237 169 человек, 22 707 заболевших умерли, 1 063 591 – выздоровел.

4 февраля в Украине провели 43 137 тестирований на коронавирус (25 667 методом ПЦР и 17 470 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 6,35 млн ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) областях, Киеве (321) и Днепропетровской области (287)", – написал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.