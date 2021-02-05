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В Украине ежемесячно смогут вакцинировать от COVID-19 по 5 млн человек – Ляшко

5 млн прививок против коронавирусной инфекции украинские медики смогут делать без привлечения кабинетов для вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Если в Украине будет достаточно вакцин и желающих их получить, Минздрав сможет провести до 10 млн вакцинаций в месяц, заявил Ляшко
Если в Украине будет достаточно вакцин и желающих их получить, Минздрав сможет провести до 10 млн вакцинаций в месяц, заявил Ляшко
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

После старта вакцинации от COVID-19 в Украине медработники смогут делать по 5 млн прививок ежемесячно. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 4 февраля в эфире UNICEF Ukraine, который транслировался в Facebook.

По словам Ляшко, такое количество людей можно будет вакцинировать без привлечения стационарных кабинетов для прививок.

"Если у нас будет нормальное количество вакцин и будет ажиотаж, мы сможем включить еще 5 млн прививок", – заявил главный санврач.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Всего в рамках COVAX Украина рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на 4 февраля в мире сделали уже более 108 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 67 странах.

Теги: вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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