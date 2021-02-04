Украинских медиков обучат проводить вакцинацию населения от COVID-19

Центр общественного здоровья анонсировал обучение украинских медиков. Их ознакомят с условиями транспортировки, хранения, а также особенностями введения вакцин от COVID-19.

Медикам расскажут об особенностях вакцин против коронавируса, которые ожидаются в Украине Фото: EPA

Центр общественного здоровья и бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине проведут семинары для национальных и региональных координаторов и специалистов, которые будут проводить вакцинацию против COVID-19 в Украине. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Обучение с 5-го по 11 февраля пройдут 60 человек. Им расскажут об особенностях вакцин, которые ожидаются в Украине.

"Поскольку вакцина Pfizer/BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят, как ее будут поставлять, требования к ее транспортировке и хранения, а также особенности введения прививок", – говорится в сообщении.

Во время обучения его участников ознакомят с этапами Национального плана вакцинации украинцев в 2021 году. Медики также пройдут подготовку к планированию кампании в регионах.

"Обучение поможет настроить слаженную координацию и логистику в ходе проведения первой волны вакцинации от COVID-19", – отметили в ЦОЗ.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Всего в рамках COVAX Украина рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на 4 февраля в мире сделали уже более 108 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 67 странах.