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В мире коронавирус подтвердили почти у 105 млн человек

От коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2,28 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

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В мире выздоровело более 50 млн пациентов с коронавирусом
В мире выздоровело более 50 млн пациентов с коронавирусом
Фото: EPA

По состоянию на утро 5 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 104,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

От COVID-19 умерло 2,28 млн человек, выздоровело почти 58,3 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

  • США (26,7 млн заболевших, 456 тыс. умерших);
  • Индия (10,8 млн заболевших, 154,8 тыс. умерших, 10,5 млн выздоровевших);
  • Бразилия (9,4 млн заболевших, 229 тыс. умерших, 8,37 млн выздоровевших);
  • Великобритания (3,9 млн заболевших, 110,5 тыс. умерших);
  • Россия (3,87 млн заболевших, 74 тыс. умерших, 3,35 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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