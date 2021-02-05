В мире коронавирус подтвердили почти у 105 млн человек

По состоянию на утро 5 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 104,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
От COVID-19 умерло 2,28 млн человек, выздоровело почти 58,3 млн заболевших.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.