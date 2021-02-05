В мире коронавирус подтвердили почти у 105 млн человек

От коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2,28 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В мире выздоровело более 50 млн пациентов с коронавирусом Фото: EPA

По состоянию на утро 5 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 104,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

От COVID-19 умерло 2,28 млн человек, выздоровело почти 58,3 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (26,7 млн заболевших, 456 тыс. умерших);

Индия (10,8 млн заболевших, 154,8 тыс. умерших, 10,5 млн выздоровевших);

Бразилия (9,4 млн заболевших, 229 тыс. умерших, 8,37 млн выздоровевших);

Великобритания (3,9 млн заболевших, 110,5 тыс. умерших);

Россия (3,87 млн заболевших, 74 тыс. умерших, 3,35 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.