Несколько стран ЕС согласились перепродать Украине излишки вакцин от COVID-19 – вице-премьер Стефанишина

Украина покупает излишки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, которые согласились перепродать страны – члены Евросоюза, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Стефанишина заявила, что более 13 стран ЕС "не имея таких излишков, продвигали интересы Украины" в вопросе доступа к вакцине Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Несколько европейских стран согласились поделиться с Украиной вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 4 февраля, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная нам, которые согласились на перепродажу излишков части вакцин. Украина их покупает", – сказала она.

Так Стефанишина прокомментировала тот факт, что Еврокомиссия подписала контракты на 2,3 млрд доз вакцин, тогда как по последним данным статистической службы ЕС, всего в странах – членах Европейского союза проживает чуть меньше 500 млн человек.

Вице-премьер отметила, что более 13 стран ЕС, "не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам".

"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", – добавила она.

Стефанишина не уточнила, о каком количестве доз и каких препаратах идет речь.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Всего в рамках COVAX Украина имеет потенциальную возможность бесплатно получить 16 млн доз вакцины, из них 8 млн доз поставят гарантированно, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на 4 февраля в мире сделали уже более 108 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 67 странах.