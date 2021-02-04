В Украине за неделю заболело гриппом и ОРВИ 113,2 тыс. человек, вакцинировано 1,3 тыс.

В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ на 38,3% ниже эпидемического порога, сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

Показатель заболеваемости в Украине на 1,7% меньше чем в 2019 году Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировали 113,2 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ (включая COVID-19). Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

"В течение отчетной недели (25–31 января) ОРВИ заболело 113,2 тыс. человек, из них 32,5% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 297,9 на 100 тыс. населения, что на 38,3% меньше эпидемического порога для Украины", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, интенсивный показатель заболеваемости на 1,7% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

25–31 января от гриппа было вакцинировано 1380 человек, отметили в Центре.

В августе Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, отметили в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа:

вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

По состоянию на 4 февраля в Украине COVID-19 подтвердили более 1,23 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 5082 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончалось 23 229 пациента, а выздоровело 1,06 млн человек.