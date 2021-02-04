В Украине за неделю заболело гриппом и ОРВИ 113,2 тыс. человек, вакцинировано 1,3 тыс.

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировали 113,2 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ (включая COVID-19). Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.
"В течение отчетной недели (25–31 января) ОРВИ заболело 113,2 тыс. человек, из них 32,5% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 297,9 на 100 тыс. населения, что на 38,3% меньше эпидемического порога для Украины", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, интенсивный показатель заболеваемости на 1,7% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.
25–31 января от гриппа было вакцинировано 1380 человек, отметили в Центре.
В августе Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, отметили в ведомстве.
В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа:
По состоянию на 4 февраля в Украине COVID-19 подтвердили более 1,23 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 5082 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончалось 23 229 пациента, а выздоровело 1,06 млн человек.