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Во Франции стало обязательным ношение масок в помещениях. За нарушение – штраф в €135

С сегодняшнего дня французов обязали носить маски во всех общественных местах закрытого типа – торговых точках, банках, закрытых рынках.

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Французов обязали носить маски в закрытых помещениях, ранее эта норма действовала только в общественном транспорте
Французов обязали носить маски в закрытых помещениях, ранее эта норма действовала только в общественном транспорте 
Фото: EPA

С 20 июля во Франции стало обязательным ношение масок во всех общественных местах закрытого типа. О новых мерах объявил в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков…" – сообщил министр 18 июля. 

Телеканал France 3 Régions отметил, что полный перечень мест, где стало обязательным ношение масок, французские власти пообещали опубликовать 20 или 21 июля.

За нарушение этой нормы грозит штраф в размере €135. 

До этого во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.

По данным американского Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания во всем мире, во Франции зарегистрировано 211 943 случая инфицирования коронавирусом, умерло 30 155 человек, а 79 371 вылечился.

В начале июля председатель научного совета по коронавирусу при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфрэсси заявил, что в стране весьма вероятна вторая волна эпидемии, и призвал французов вернуться к соблюдению всех рекомендованных властями противоэпидемических мер, сообщила радиостанция RFI. Он считает, что существует риск возвращения эпидемии уже этим летом.

Теги: Франция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Оливье Веран
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