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ВОЗ предупредила о появлении опасных мутаций коронавируса

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сомневается в эффективности разработанных вакцин против новых штаммов коронавируса.

COVID-19 в мире зафиксировали почти у 105 млн человек
COVID-19 в мире зафиксировали почти у 105 млн человек
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса, заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью агентству AFP. Фрагмент из интервью цитирует France 24 5 февраля.

Клюге считает, что конкурирующим фармацевтическим компаниям нужно объединить усилия, чтобы увеличить мощности для производства вакцин. Во всем Европейском союзе лишь 2,5% населения получили первую дозу вакцины, уточнил он.

ВОЗ не исключила появление более опасных мутаций коронавируса, которые, по словам эксперта, пытаются адаптироваться к организму человека. Отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса, Клюге заявил, что "это большой вопрос, вызывающий беспокойство".

Эксперт ВОЗ с оптимизмом добавил, что в этом году распространение коронавируса будет лучше контролироваться, чем в прошлом.

По последним данным, из 53 стран европейского региона ВОЗ (сюда входит несколько стран Центральной Азии) в 37 зарегистрированы случаи заболевания "британским штаммом" вируса, а в 17 – южноафриканским вариантом, отмечает France 24.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Сообщения о штамме 501.V2 в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В мире по состоянию на 5 февраля COVID-19 зафиксировали почти у 105 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От этой болезни умерло уже 2,28 млн человек, а 58,3 млн пациентов выздоровели.
Теги: ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге
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