ВОЗ предупредила о появлении опасных мутаций коронавируса

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сомневается в эффективности разработанных вакцин против новых штаммов коронавируса.

COVID-19 в мире зафиксировали почти у 105 млн человек Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса, заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью агентству AFP. Фрагмент из интервью цитирует France 24 5 февраля.

Клюге считает, что конкурирующим фармацевтическим компаниям нужно объединить усилия, чтобы увеличить мощности для производства вакцин. Во всем Европейском союзе лишь 2,5% населения получили первую дозу вакцины, уточнил он.

ВОЗ не исключила появление более опасных мутаций коронавируса, которые, по словам эксперта, пытаются адаптироваться к организму человека. Отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса, Клюге заявил, что "это большой вопрос, вызывающий беспокойство".

Эксперт ВОЗ с оптимизмом добавил, что в этом году распространение коронавируса будет лучше контролироваться, чем в прошлом.

По последним данным, из 53 стран европейского региона ВОЗ (сюда входит несколько стран Центральной Азии) в 37 зарегистрированы случаи заболевания "британским штаммом" вируса, а в 17 – южноафриканским вариантом, отмечает France 24.