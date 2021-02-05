Гендиректор Pfizer Ukraine: Все правительства заключали договоры с компанией еще в июле, Украине нужно было сделать это раньше

Обеспечить холодовую цепочку при поставке вакцины компаний Pfizer/BioNTech "проще, чем все это представляют", рассказала гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.

Украинским властям нужно было раньше подумать о заключении договора с американским производителем вакцин от коронавируса Pfizer. Об этом заявила гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык в в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины", организованной Европейской бизнес-ассоциацией 4 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что вакцинация – это сложный логистический процесс.

"Мы не можем начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле [2020 года], нужно было [Украине] это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас проходят переговоры – надежда есть, шансы хорошие", – сказала она.

Цилык отметила, что обеспечить холодовую цепочку при поставке вакцины "проще, чем все это представляют".

"Вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают необходимую температуру пять недель. В Европе вакцину развозит логистическая компания FedEx", – рассказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. Также, по информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.