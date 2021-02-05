В Германии подтвердили, что Украина получит вакцины в рамках COVAX в феврале

Посольство Германии в Украине заявило, что мировой альянс вакцинации планирует доставить первые вакцины от коронавируса в Украину и еще 17 стран уже в феврале. Ожидается доставка препаратов компаний AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

В посольстве Германии в Украине подтвердили, что Украина одной из первых в мире получит партию вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX уже в феврале.

"Хорошие новости: мировой альянс вакцинации планирует доставить первые вакцины в Украину и еще 17 стран уже в феврале. Германия ходатайствовала о поставках в Украину вакцин в борьбе против COVID-19", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что в Украину планируется пока доставить 2,2 млн доз вакцин компании AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцин компаний Pfizer/BioNTech.

"Германия поддерживает инициативу COVAX с момента ее основания и внесла вклад €675 млн в инициативу распределения вакцин "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator), которая также разрабатывает механизмы глобального доступа к диагностике и лекарствам против COVID-19. Германия продолжит эту поддержку и в будущем", – отметили в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 119 миллионов прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 67 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. Также, по информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.