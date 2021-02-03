Вакцина от COVID-19 AstraZeneca более эффективна при увеличении интервала между двумя уколами

Вакцина против коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca предотвращает тяжелые случаи заболевания COVID-19 и госпитализацию пациентов, сообщается в пресс-релизе компании.

Вакцина от COVID-19 производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca оказалась эффективной уже после введения первой дозы препарата, при увеличении промежутка между введением первой и второй доз ее эффективность повышается. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Результаты предварительного анализа третьей фазы клинических испытаний, которые проводились в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, показали эффективность вакцины AstraZeneca на уровне 76% после первого укола с сохранением защиты до введения второй дозы. В то же время при интервале между приемами препарата 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%, сообщается в документе.

По словам исследователей, увеличение интервала между принятием первой и второй доз вакцины повышает не только ее эффективность, но и позволяет заранее вакцинировать большее число людей.

Анализ также показал способность вакцины AstraZeneca снижать бессимптомную передачу вируса SARS-CoV-2. Данные исследований показали, что положительные результаты ПЦР-тестов снизились на 67% после одной дозы и на 50% – после введения двух доз препарата.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия.

Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.