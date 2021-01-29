Вакцина от COVID-19 и закон о референдуме. 29 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, почему в Украину до сих пор не завезли ни одной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, и нужен ли стране закон о референдуме.

Вечером 29 января выйдет в эфир программа "Свобода слова Савика Шустера", главными темами нового выпуска станут вакцинация в Украине и принятый Верховной Радой закон о референдуме, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гости ток-шоу обсудят, когда в Украине начнется кампания по вакцинации от COVID-19 и почему в страну до сих пор не завезли ни одной вакцины от COVID-19, поговорят о том, нужен ли стране закон о референдуме и смогут ли теперь украинцы решать общенациональные вопросы.

Программа выйдет в эфир в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

На ток-шоу приглашены:

министр здравоохранения Украины Максим Степанов;

глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;

первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук;

лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко;

народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский;

нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов;

нардепы от "Голоса" Сергей Рахманин и Ольга Стефанишина;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова;

заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого Наталья Виноград;

международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, один из разработчиков украинского "кандидата в вакцины" от COVID-19 Михаил Фаворов;

директор клиники семейной медицины в Дубае (ОАЭ) Лилия Чуб;

врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" в Тель-Авиве (Израиль) Борис Брыль.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу сентября 2019 года.