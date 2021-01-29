Вакцина от COVID-19 и закон о референдуме. 29 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Вечером 29 января выйдет в эфир программа "Свобода слова Савика Шустера", главными темами нового выпуска станут вакцинация в Украине и принятый Верховной Радой закон о референдуме, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Гости ток-шоу обсудят, когда в Украине начнется кампания по вакцинации от COVID-19 и почему в страну до сих пор не завезли ни одной вакцины от COVID-19, поговорят о том, нужен ли стране закон о референдуме и смогут ли теперь украинцы решать общенациональные вопросы.
Программа выйдет в эфир в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
На ток-шоу приглашены:
- министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
- глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
- первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук;
- лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко;
- народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский;
- нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов;
- нардепы от "Голоса" Сергей Рахманин и Ольга Стефанишина;
- нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова;
- заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого Наталья Виноград;
- международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, один из разработчиков украинского "кандидата в вакцины" от COVID-19 Михаил Фаворов;
- директор клиники семейной медицины в Дубае (ОАЭ) Лилия Чуб;
- врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" в Тель-Авиве (Израиль) Борис Брыль.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу сентября 2019 года.