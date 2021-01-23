Накопительная пенсионная система в Украине может заработать в 2023 году – Лазебная

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, предполагается, что при введении в стране накопительной пенсионной системы на специальные счета граждан будут направляться 2% от сумм зарплат.

В 2021 году в Украине могут принять закон о введении накопительной пенсионной системы. Об этом 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы работаем над тем, чтобы в этом году, 2021-м, был принят консенсусный, консолидированный и такой компромиссный закон о введении в Украине накопительной системы... 2021 год, я очень надеюсь, будет годом принятия закона, 2022-й будет годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки всей инфраструктуры, а 2023-й с 1 января станет годом, когда люди, которые работают, те категории, которые определят в законе, будут откладывать с зарплаты (за них будет платить работодатель) по 2% на свои собственные накопительные счета", – сказала она.

Министр отметила, что планируется функционирование двух видов пенсий – солидарной и накопительной. Если закон примут, до определенного возраста украинцев будет действовать только накопительная пенсионная система.

"Добровольно могут выбирать (мы так определили) люди после 50 лет, потому что от 50 до 60... небольшое время, чтобы накопить себе достаточный уровень тех средств, которые тебе помогут сбалансировать свою солидарную пенсию", – объяснила Лазебная.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408).

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.

В октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в стране будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.