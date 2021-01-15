С 1 января у 2,3 млн украинских пенсионеров выросли пенсии

Увеличение минимальной заработной платы с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн обусловило повышение размера минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет.

С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Увеличение размера пенсии обусловлено ростом минимальной заработной платы с 5 тыс. до 6 тыс. грн. Речь идет об увеличении пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых имеется страховой стаж: у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет (40% от минимальной заработной платы 6 тыс. грн), отметили в сообщении.

Минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 2,4 тыс. грн, средняя сумма роста – 295 грн.

Всего в Украине 11,131 млн пенсионеров, из них 8,33 млн получают пенсию по возрасту. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу. С января размер минимальной пенсии составляет 2,4 тыс. грн.