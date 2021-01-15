В Пенсионном фонде Украины назвали средний размер пенсии

Всего в Украине 11 млн 131 тыс. пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Средняя пенсия по возрасту в Украине составляет 3538 грн 97 коп.

Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Средний размер пенсионных выплат в Украине по состоянию на 1 января составлял 3507,51 грн. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины. Всего в Украине 11 млн 131 тыс. пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту, 1,4 млн – по инвалидности, 551,4 тыс. – пенсию военнослужащего, 531,8 тыс. – пенсию по потере кормильца, 72,8 тыс. – социальную пенсию, 214,3 тыс. – по выслуге лет. Также почти 3538 человек получают пожизненное денежное содержание судей. Фото: pfu.gov.ua

Средний размер пенсионных выплат составляет: по возрасту – 3538 грн 97 коп;

по инвалидности – 2679 грн 45 коп;

в связи с потерей кормильца – 3012 грн 50 коп;

по выслуге лет – 3205 грн 53 коп;

социальная пенсия – 1786 грн 6 коп;

пожизненное содержание судей – 67 961 грн 39 коп;

военнослужащие – 5583 грн 21 коп. Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу. С января размер минимальной пенсии составляет 2,4 тыс. грн.