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В Пенсионном фонде Украины назвали средний размер пенсии

Всего в Украине 11 млн 131 тыс. пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Средняя пенсия по возрасту в Украине составляет 3538 грн 97 коп.
Средняя пенсия по возрасту в Украине составляет 3538 грн 97 коп.
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Средний размер пенсионных выплат в Украине по состоянию на 1 января составлял 3507,51 грн. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Всего в Украине 11 млн 131 тыс. пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту, 1,4 млн – по инвалидности, 551,4 тыс. – пенсию военнослужащего, 531,8 тыс. – пенсию по потере кормильца, 72,8 тыс. – социальную пенсию, 214,3 тыс. – по выслуге лет. Также почти 3538 человек получают пожизненное денежное содержание судей.

Фото: pfu.gov.ua
Фото: pfu.gov.ua

Средний размер пенсионных выплат составляет:

  • по возрасту – 3538 грн 97 коп;
  • по инвалидности – 2679 грн 45 коп;
  • в связи с потерей кормильца – 3012 грн 50 коп;
  • по выслуге лет – 3205 грн 53 коп;
  • социальная пенсия – 1786 грн 6 коп;
  • пожизненное содержание судей – 67 961 грн 39 коп;
  • военнослужащие – 5583 грн 21 коп.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силуС января размер минимальной пенсии составляет 2,4 тыс. грн.

Теги: пенсии, Пенсионный фонд, пенсионеры, пенсия, пенсионная реформа
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