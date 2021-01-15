В Пенсионном фонде Украины назвали средний размер пенсии

Средний размер пенсионных выплат в Украине по состоянию на 1 января составлял 3507,51 грн. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Всего в Украине 11 млн 131 тыс. пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту, 1,4 млн – по инвалидности, 551,4 тыс. – пенсию военнослужащего, 531,8 тыс. – пенсию по потере кормильца, 72,8 тыс. – социальную пенсию, 214,3 тыс. – по выслуге лет. Также почти 3538 человек получают пожизненное денежное содержание судей.
Средний размер пенсионных выплат составляет:
Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу. С января размер минимальной пенсии составляет 2,4 тыс. грн.