В Украине с 1 января вырастут выплаты неработающим пенсионерам

С 1 января у граждан, достигших 65-летнего возраста, со стажем работы 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин пенсия по возрасту составит 40% минимальной заработной платы, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Пенсия вырастет в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине Фото: depositphotos.com

В Украине с 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличится до 2,4 тыс. грн. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что пенсия вырастет в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до 6 тыс. грн. В 2020 году минимальная зарплата была установлена на уровне 5 тыс. грн.

У граждан, достигших 65-летнего возраста, со стажем работы 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин пенсия по возрасту составит 40% минимальной заработной платы, сообщается в релизе.

В Пенсионном фонде отметили, что работающим пенсионерам после увольнения пересчитают пенсионные выплаты c учетом минимальной заработной платы на дату прекращения деятельности.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.