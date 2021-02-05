Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине – Ляшко

В феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX, напомнил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В Украине вакцинация пока не начиналась Фото: EPA

Компания Pfizer в ближайшее время предоставит документы для регистрации в Украине вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX.

"Вчера у нас состоялся телефонный разговор со штаб-квартирой Pfizer. Нас заверили, что в ближайшее время будут поданы все документы на регистрацию вакцины в Украине. Вакцина будет использоваться в Украине, только когда она будет зарегистрирована надлежащим образом", – сказал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 119 миллионов прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 67 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).