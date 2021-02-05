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Степанов анонсировал запуск портала о вакцинации против коронавируса в Украине

Полная версия портала о вакцинации от коронавируса в Украине будет запущена к концу февраля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов заявлял, что вакцинация в Украине начнется в феврале
Степанов заявлял, что вакцинация в Украине начнется в феврале
Фото: Максим Степанов / Facebook

На следующей неделе в Украине запустят электронный портал о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во время часа вопросов к правительству 5 февраля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Минздрав предложил создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о "дорожной карте" вакцинации, ее этапах. организации процесса, подготовку персонала и о самих вакцинах. Также будут дашборды со статистикой вакцинации... Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе. Полная версия вместе с мобильной – до конца февраля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 119 миллионов прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 67 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. Также, по информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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