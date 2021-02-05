В оккупированном Крыму на бюджетниках тестируют российскую вакцину от COVID-19 – Кориневич

В оккупированном Россией Крыму у медиков и учителей нет возможности отказаться от вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года Фото: EPA

Сотрудникам бюджетных учреждений в оккупированном РФ Крыму угрожают увольнением за отказ прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в ходе онлайн-конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины" сказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, пишет "Укринформ".

По его словам, медики и учителя не имеют возможности отказаться от вакцинации.

"Крым является местом, где тестируют вакцину, потому что нет результатов о ее эффективности или воздействии на здоровье человека", – отметил Кориневич.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.