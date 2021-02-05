В оккупированном Крыму на бюджетниках тестируют российскую вакцину от COVID-19 – Кориневич

Сотрудникам бюджетных учреждений в оккупированном РФ Крыму угрожают увольнением за отказ прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в ходе онлайн-конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины" сказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, пишет "Укринформ".
По его словам, медики и учителя не имеют возможности отказаться от вакцинации.
"Крым является местом, где тестируют вакцину, потому что нет результатов о ее эффективности или воздействии на здоровье человека", – отметил Кориневич.
Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.
В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.
В мире по состоянию на 5 февраля COVID-19 зафиксировали почти у 105 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От этой болезни умерло уже более 2,28 млн человек, а 58,4 млн пациентов выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.