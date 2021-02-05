В Евросоюзе не было предложений о санкциях против России из-за Навального – Боррель

Ни одно государство – член Евросоюза не внесло своих предложений из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Обсуждение продолжат на Совете министров иностранных дел, заявил высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Предложения о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального ни одна страна – член Евросоюза еще не внесла, сказал высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу, 5 февраля, которую транслировал телеканал "Россия 24" в YouTube.

"Что касается дальнейших санкций. На данный момент ни одно государство – член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где, как было сказано, состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией. И мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы будем делать с этими отношениями", – сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что ЕС призывает Россию к освобождению Навального и проведению прозрачного расследования отравления политика.

"Думаю, что полное и прозрачное расследование может пролить свет на попытку отравления господина Навального. Но, честно говоря, мы можем повторять это сколько угодно, но вопрос остается", – добавил высокий представитель ЕС.

Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза из-за Навального, заявил, что это "внутреннее дело ЕС".

"Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве", – сказал глава МИД РФ.

Боррель 25 января по итогам заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики рассказывал, что совет не принимал никаких решений о санкциях против РФ из-за Навального, но готов действовать.