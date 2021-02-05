В Омске внезапно умер замглавврача больницы, куда после отравления доставили Навального

Анестезиолог Сергей Максимишин, замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1, куда в летом 2020 года после отравления доставили российского оппозиционера Алексея Навального, умер в возрасте 55 лет от сердечного приступа, заявили в больнице.

4 февраля в российском Омске скоропостижно скончался анестезиолог Сергей Максимишин – замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1, куда в летом 2020 года после отравления доставили российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Максимишину было 55 лет.

Причина смерти – сердечный приступ, рассказала "Открытым медиа" пресс-секретарь минздрава Омской области Галина Назарова. Она заявила, что "никаких особых подоплек нет", так как Максимишин болел. Он "переживал за своих родственников, похоронил родителей в этом году", рассказала представитель минздрава.

По ее словам, Максимишин скончался в реанимации больницы, в которой работал.

Навальный провел в омской больнице несколько дней в августе 2020-го. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в токсикореанимации больницы, где работал Максимишин, а 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шарите". В окружении оппозиционера считали, что его отравили, но омские врачи не соглашались с такой позицией.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.