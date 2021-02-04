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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении причастных к отравлению и заключению Навального

В Конгресс США вынесли на повторное рассмотрение законопроект о санкциях в отношении российских чиновников, предположительно, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию
Фото: EPA

Группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении российских чиновников, предположительно, причастных к отравлению и тюремному заключению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 3 февраля заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио.

По словам сенатора, это повторное внесение законопроекта, предложенного в сентябре 2020 года из-за отравления Навального. 

Документ предписывает администрации президента США определить, "нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия". В законопроекте также указано требование об отчете убийства российского политика Бориса Немцова и о "личных богатствах, накопленных в результате коррупции [президента России] Владимира Путина и его ближайшего окружения".

Помимо Рубио авторами проекта санкций стали республиканец Митт Ромни и демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен и Дик Дурбин.

"Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю использования убийств и попыток убийства, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррумпированные и жестокие практики режима", – заявил Кунс.

"Путин и его соратники сначала отравили Навального, а когда им это не удалось, они устроили фиктивный суд и приговорили его к нескольким годам тюрьмы. Мы должны призвать режим Путина к ответу за эти действия", – отметил Ромни.

"Россия будет продолжать использовать правительственные инструменты для жестокого подавления оппозиции до тех пор, пока Соединенные Штаты и мир не скажут, что достаточно. Отравление или иная попытка убить ваших критиков и посадить их в тюрьму – недопустимое поведение ни в одной стране", – сказал Кардин.

В документе не указаны имена и должности российских чиновников, которые могут попасть под ограничения, однако отмечается, что им могут заморозить американские активы и отказать в визах.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили. 

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию". 

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными. 

Теги: Россия, США, Алексей Навальный, Конгресс США, Митт Ромни, Марко Рубио, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, отравление Навального
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