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"Вы нас испугались? Зачем вы напали на наши города?" Ахеджакова осудила действия силовиков во время протестов в России

Российская актриса Лия Ахеджакова, комментируя поведение силовиков в отношении протестующих в России, призвала омбудсмена Татьяну Москалькову "взяться за эти репрессии".

После задержания Навального и суда в РФ прошли массовые протесты
После задержания Навального и суда в РФ прошли массовые протесты
Фото: EPA

Российская актриса Лия Ахеджакова осудила действия силовиков во время протестов в стране в связи с лишением свободы оппозиционера Алексея Навального. Об этом она сказала 3 февраля в эфире канала "Дождь".

Ахеджакова заявила о деградации судебной системы в РФ, а силовиков назвала "полчишами космонавтов". 

"И то, как хватали эти силовики молодежь, которая вышла на улицы. Причем абсолютно, без всяких... Мы же видели, какие бывают протесты. Они ничего не жгли, не дрались. Были провокаторы, которые пытались их вызвать на какие-то безобразия, но не получалось. И вдруг я вижу, из Челябинска показывают, как человека электрошокером, лицом в снег, заламывают руки, выламывают, у кого-то вся голова в крови дубинкой избита, и люди забинтовывают ему голову. Но то, что мы увидели ночью после суда, после речи Навального... Я хочу обратиться к [российскому омбудсмену] Татьяне Москальковой: Татьяна Николаевна, пора вам взяться за эти репрессии", – заявила актриса.

Она добавила, что на российские города "напали эти "космонавты".

"Причем, когда они устроили на Манежной площади... Там никого не было, никаких протестующих, никого, хотя ходили рядом по центру Москвы люди. Но тут никого не было. Они [силовики] выстраивали какие-то страшные квадраты, хлопали этими своими латами... Вообще, это очень страшно. Зачем запугивают? Зачем? Вы что, нас испугались? Вы так нас боитесь? Зачем вы напали на наши города? Я вас спрашиваю: Росгвагдия, полиция, ДПС и какие-то непронумерованные, неподписанные в черном и латах "космонавты", вы зачем напали на наши города?" – сказала Ахеджакова.

https://www.facebook.com/tvrain/videos/1902432423243422/

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили. 

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

По данным правозащитников, в общей сложности во время трех акций протеста в поддержку Навального было задержано более 11 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, Лия Ахеджакова
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