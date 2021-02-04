"Ив Роше" опубликовала заявление в связи с делом Навального: Мы не хотим, чтобы нас использовали в политических целях

В заявлении компания "Ив Роше" подчеркнула, что никогда не подавала жалоб на братьев Алексея и Олега Навальных и не подавала против них никаких исков в суд.

3 февраля французская компания "Ив Роше" опубликовала официальное заявление в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

В нем компания подчеркивает, что осуждает любые нарушения принципов уважения прав человека, права на свободу слова и в целом понятия правового государства, "жертвой которых мог стать господин Алексей Навальный", но хочет отреагировать на "несправедливые публичные обвинения" в свой адрес.

Компания пересказала суть судебной тяжбы, в которой участвовали Навальные и "Ив Роше Восток". Она напомнила, что в 2012 году местные власти России вызвали представителей "Ив Роше Восток" для допроса в рамках судебного расследования, которое велось в отношении компании "Главподписка", принадлежащей братьям Олегу и Алексею Навальным.

"В ходе допроса выяснились некоторые факты, которые давали все основания полагать, что компания "Ив Роше" столкнулась с мошенническими действиями одного из своих подрядчиков", – говорится в заявлении. Отмечается, что в 2008 году "Ив Роше Восток" пользовалась услугами ярославской почты, которая, по-видимому, перестала справляться с обработкой нужного объема посылок. Олег Навальный, в то время один из высокопоставленных сотрудников "Почты России", рекомендовал "Ив Роше Восток" обратиться к услугам компании "Главподписка". Цель расследования заключалось в том, чтобы понять, была ли оправдана эта рекомендация.

Компания назвала вырванной из контекста фразу о том, что она не пострадала в результате сотрудничества с "Главподпиской", которую часто приводят в СМИ и которая, по мнению "Ив Роше", вводит в заблуждение. "Эта фраза касалась только выставленных счетов за услуги, взимавшихся компанией "Главподписка" с "Ив Роше Восток", которые были на уровне рыночных. Это не исключает вопросов об условиях, при которых был заключен контракт с компанией "Главподписка", – уточняет фирма.

"Компания "Ив Роше Восток" никогда не подавала жалоб на братьев Навальных и не подавала против них никаких исков в суд. С 2013 года "Ив Роше Восток" больше не вмешивалась в процедуру", – подчеркнули в заявлении.

"Что касается жалобы на "клеветнический донос", поданный во Франции адвокатом Навального: ни прокурор, ни рассмотревший жалобу судья не предъявили никаких обвинений и не вынесли решения об ответственности нашей компании. Уголовное дело закрыто, и только Алексей Навальный потребовал его возобновления", – отметили в "Ив Роше".

Компания также назвала себя "политически нейтральной". "Мы не хотим, чтобы нас использовали в политических целях или вовлекали в политическую ситуацию в России. Все это противоречит нашим ценностям и нашей миссии", – резюмировали в "Ив Роше".

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.