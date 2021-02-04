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Песков: Никаких репрессий в России нет

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что причиной для принятия "жестких контрмер" в отношении участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального стали нападения на сотрудников правоохранительных органов.

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Песков заявил, что полиция лишь "принимает меры" в отношении нарушителей закона, участвующих "в незаконных акциях"
Песков заявил, что полиция лишь "принимает меры" в отношении нарушителей закона, участвующих "в незаконных акциях"
Фото: ЕРА

Задержания участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального нельзя охарактеризовать как массовые репрессии в РФ. Об этом 4 февраля заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря президента РФ, полиция лишь "принимает меры" в отношении нарушителей закона, участвующих "в незаконных акциях".

По мнению Пескова, в митингах участвовали как те, кто пришел на них по своей воле, так и те, кто "стал жертвой подстрекателей".

Он также добавил, что причиной для принятия "жестких, но находящихся в русле закона контрмер" стали нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, митинг, задержание, акции протеста
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