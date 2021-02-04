"Будем получать тысячи арестованных и сотни избитых". Штаб Навального пока не будет проводить акции протеста

Глава сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что соратники оппозиционера будут добиваться его освобождения внешнеполитическими методами.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального не будут выходить в выходные дни на митинги в его поддержку. Об этом 4 февраля во время эфира, который транслировался в YouTube, заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать тысячи арестованных и сотни избитых, будет парализована работа штабов и подготовка к выборам. Это не то, что Алексей от нас просит. Доставать Алексея мы будем внешнеполитическими методами, взяв путинских дружков за одно место", – сказал Волков.

Он анонсировал акции протеста весной.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.