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В Евросоюзе осудили заключение Навального. О санкциях против РФ не упоминают

Дальнейшие действия Евросоюза в связи с заменой условного срока на реальный для российского оппозиционера Алексея Навального обсудят на ближайшем заседании Совета ЕС по вопросам внешней политики, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от имени союза.

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2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше"
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше"
Фото: ЕРА

Европейский союз осуждает замену условного срока на реальный для российского оппозиционера Алексея Навального и требует отпустить его. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза, опубликованном 3 февраля.

"Европейский союз осуждает решение российских властей осудить Алексея Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека. [...] ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу слова", – говорится в заявлении.

В документе не упоминается о возможных санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным.

Как сказано в заявлении, дальнейшие действия ЕС в связи с заключением оппозиционера за решетку обсудят на ближайшем заседании Совета ЕС по вопросам внешней политики.

Также вопрос намерен поднять во время визита в Россию сам Боррель.

"Приговор Алексею Навальному политически мотивирован и противоречит международным обязательствам России в области прав человека", – подчеркнул он в Twitter.

Визит Борреля в Россию запланирован на 4–5 февраля, пишет "Интерфакс".

Боррель 25 января по итогам заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики рассказывал, что Совет не принимал никаких решений о санкциях против РФ из-за Навального, но готов действовать.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, Алексей Навальный, протесты, Европейский союз, Жозеп Боррель
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