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Боррель едет в Россию. Перед визитом он провел телефонный разговор с главой МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обсудили, кроме прочего, ситуацию с подавлением протестов в России, Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС.

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Боррель и Кулеба поговорили по телефону
Боррель и Кулеба поговорили по телефону
Фото: ЕРА

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед поездкой в Россию провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом он написал в Twitter. 

Беседу с Кулебой Боррель назвал хорошей. 

"Проинформировал [главу МИД Украины] о своем предстоящем визите в Россию, в ходе которого я выскажу неизменную позицию ЕС в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призову к полной реализации Минских соглашений", – заявил Боррель. 

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины проинформировала, что глава европейской дипломатии в ходе беседы заверил Кулебу: до полного исполнения обязательств РФ по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.

Кулеба и Боррель скоординировали позиции перед визитом верховного представителя ЕС в РФ, говорится в релизе. 

"Наш разговор направляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординирована, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов к РФ", – подчеркнул Кулеба.

В ходе обсуждения массового подавления протестов в России глава МИД Украины поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека. Этот режим должен распространяться и на виновных в преследовании граждан Украины во временно оккупированном Крыму, сказал министр. 

Боррель в феврале посетит Россию по приглашению главы министерства иностранных дел страны Сергея Лаврова. Визит продлится с 4-го по 6 февраля, пишет ТАСС

Европейские дипломаты заявляли, что Боррелю стоило бы перед поездкой в РФ посетить Украину, а сам визит в Россию – обсудить с новым главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. 

Глава европейской дипломатии объяснял: "Это будет хорошая возможность обсудить с [Лавровым] все соответствующие вопросы, передать четкие сигналы о текущей ситуации и о конфликтных вопросах в области [соблюдения] прав и свобод". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, визит, Жозеп Боррель
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