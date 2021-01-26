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Боррель в феврале посетит Москву. Глава МИД Польши заявил, что перед этим ему следовало бы полететь в Киев

Визит в Россию главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю стоит обсудить с будущим госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Рау: Было бы лучше сначала полететь в Киев, учитывая ситуацию наших восточных соседей
Рау: Было бы лучше сначала полететь в Киев, учитывая ситуацию наших восточных соседей
Фото: ЕРА

Верховному представителю Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю перед визитом в Россию следовало бы посетить Украину, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Об этом он заявил после заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики, сообщило Polskie Radio 24

"Некоторые из нас, в том числе и я, аргументировали, что хорошо бы обсудить это дело с будущим госсекретарем США Энтони Блинкеном, что укрепило бы позиции Жозепа Борреля в переговорах с российскими властями. Я также подчеркивал, что было бы лучше сначала полететь в Киев, учитывая ситуацию наших восточных соседей: половина из них потеряли свои территории из-за политики России", – сказал Рау. 

По его словам, Боррель возразил, что сможет донести негативное отношение ЕС к происходящему в России и осудить арест оппозиционера Алексея Навального и массовые задержания протестующих на акциях в его поддержку. 

Боррель говорил 25 января, что в феврале посетит Россию по приглашению главы министерства иностранных дел страны Сергея Лаврова. Визит состоится в первую неделю февраля. 

"Это будет хорошая возможность обсудить с моим российским коллегой все соответствующие вопросы, передать четкие сигналы о текущей ситуации и о конфликтных вопросах в области [соблюдения] прав и свобод", – подчеркивал глава европейской дипломатии. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протеста в России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Москва, МИД Польши, Энтони Блинкен, Евросоюз, Жозеп Боррель, Збигнев Рау
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