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Боррель осудил военный переворот в Мьянме от имени Евросоюза

Военный переворот в Мьянме является нарушением конституции страны и попыткой противостоять воле народа, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

В ЕС призвали военных Мьянмы освободить президента страны
В ЕС призвали военных Мьянмы освободить президента страны
Фото: EPA

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил военный переворот в Мьянме. Об этом сказано в заявлении дипломатической службы Евросоюза от 2 февраля.

"Переворот – это явное нарушение конституции страны и попытка военных противостоять воле народа Мьянмы и его твердой приверженности демократии, что подтвердили всеобщие [парламентские] выборы в ноябре 2020 года", – заявил дипломат.

Боррель призвал военных освободить президента страны Вин Мьина, лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи и всех арестованных, восстановить связь и уважать права человека. 

Европейский союз призвал немедленно восстановить законное гражданское правительство в Мьянме и скорейшему открытию парламента с участием всех избранных представителей, как это предусмотрено конституцией.

"Сегодняшние действия вооруженных сил заставляют вспомнить печальные события прошлых десятилетий. Демократия должна восторжествовать. Мы поддерживаем связь с нашими международными партнерами по этому наиболее актуальному вопросу, чтобы дать скоординированный ответ", – сказал Боррель.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей НЛД и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота. 

Министерство иностранных дел Украины просило украинцев временно не посещать Мьянму.

Теги: военные, Европейский союз, Мьянма, государственный переворот, Аун Сан Су Чжи, Жозеп Боррель
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