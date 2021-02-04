"Надели пакет на голову и начали душить". Волонтер штаба юриста ФБК рассказала о пытках в московском отделении

Участница митингов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и волонтер штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь Алена Китаева рассказала, что в отделении полиции ее пытали, чтобы узнать пароль от телефона.

К волонтеру штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь Алене Китаевой в московском отделении внутренних дел применили насилие и пытки после задержания на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом Китаева 3 февраля сообщила в интервью телеканалу "Дождь".

Она рассказала, что 2 февраля вместе с сестрой участвовала в акции протеста в центре Москвы и их задержали. Затем женщин отвезли в отделение по Донскому району, где их насильно заставили сдать отпечатки пальцев.

Во время составления объяснительной у Китаевой потребовали пароль от ее телефона. Она отказалась давать его и тогда полицейский попросил вывести из кабинета другого задержанного и там остались Китаева, двое полицейских и еще двое сотрудников отделения. Полицейский сказал ей: "Не хочешь по-хорошему, давай по-плохому", после чего надел на голову пакет и начал слегка душить.

По ее словам, она стала звать на помощь, а полицейский в ответ "с издевкой" тоже закричал: "Помогите-помогите". Затем сотрудник провел рукой себе по лицу, после чего на коже остались красные полосы, и со словами: "Ты ничего не докажешь" утверждал, что это Китаева его поцарапала.

Полицейский также пригрозил применить к Китаевой электрошокер, после чего она согласилась дать свой пароль от телефона.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

Всего за время протестов в России задержали 11 тыс. человек.