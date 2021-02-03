В России главного редактора "Медиазоны" арестовали на 25 суток за ретвит

Тверской суд Москвы арестовал главреда оппозиционного издания "Медиазона" Сергея Смирнова "за организацию публичного мероприятия". Смирнов ретвитнул сообщение, в котором использовалась агитация штаба сторонников оппозиционного политика Алексея Навального за участие в акции протеста 23 января.

Коллеги Смирнова (справа) считают, что он арестован за профессиональную деятельность Фото: Polina Nesterovich / Facebook

Тверской районный суд Москвы 3 февраля арестовал главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова на 25 суток за ретвит сообщения, в котором была информация о времени акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщила "Медиазона".

Речь идет о ретвите, который был сделан накануне первой акции в поддержку оппозиционера, она прошла 23 января.

По информации "Медиазоны", 27 января силовики в квартире матери Смирнова изъяли жесткий диск компьютера и несколько книг. 30 января главного редактора задержали во время прогулки с пятилетним сыном.

Смирнов 1 февраля в Facebook опубликовал пост, за который его арестовали.

"Для понимания, за что мне грозит 30 суток ареста. Ну то есть серьезно, именно за это меня считают организатором митинга", – отметил он.

Коллеги Смирнова считают, что он арестован не за репост, а за профессиональную деятельность. Об этом написала спецкор "Новой газеты" Елена Костюченко 3 февраля в Facebook.

"25 суток – не за ретвит шутки, а за то, что он главный редактор "Медиазоны", – сказано в сообщении.

"Медиазона" – оппозиционное российское издание, основанное в 2014 году участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. Издание освещает деятельность Навального, протесты за его освобождение.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. В течение этих двух дней, по данным правозащитников, задержали более 9 тыс. человек.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.