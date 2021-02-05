Навального доставили в суд, где будут рассматривать дело о клевете на ветерана

Автозак с российским оппозиционером Алексеем Навальным прибыл из СИЗО "Матросская тишина" в Бабушкинский районный суд Москвы. На сегодняшнем заседании будут рассматривать дело о клевете на ветерана Второй мировой войны.

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны, сообщило агентство ТАСС 5 февраля.

Автозак с Навальным прибыл из СИЗО "Матросская тишина" в Бабушкинский суд. Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда. Возле него дежурят полицейские, их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное.

По информации корреспондента агентства, за час до начала заседания в суд прибыл представитель британского посольства. Также на суд пришел представитель посольства Франции.

"Медиазона" сообщила, что на заседании будут присутствовать минимум два иностранных дипломата. Перед началом процесса у ворот в Бабушкинский суд собралось несколько десятков журналистов. Потерпевший ветеран участвует в заседании по видеосвязи.

Следственный комитет РФ открыл в июне прошлого года уголовное дело в отношении Навального. По информации ведомства, оппозиционер разместил в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором участник Второй мировой войны Игнат Артеменко высказался по поводу поправок в конституцию. По информации ТАСС, полковник Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета), уточнило ТАСС. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до двух лет. Свою вину Навальный не признает.