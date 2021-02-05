ГОРДОН
 
 
МИР

Навального доставили в суд, где будут рассматривать дело о клевете на ветерана

Автозак с российским оппозиционером Алексеем Навальным прибыл из СИЗО "Матросская тишина" в Бабушкинский районный суд Москвы. На сегодняшнем заседании будут рассматривать дело о клевете на ветерана Второй мировой войны.

Навальный уже получил тюремный срок по делу "Ив Роше"
Навальный уже получил тюремный срок по делу "Ив Роше"
Фото: EPA

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны, сообщило агентство ТАСС 5 февраля.  

Автозак с Навальным прибыл из СИЗО "Матросская тишина" в Бабушкинский суд. Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда. Возле него дежурят полицейские, их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное. 

По информации корреспондента агентства, за час до начала заседания в суд прибыл представитель британского посольства. Также на суд пришел представитель посольства Франции.

"Медиазона" сообщила, что на заседании будут присутствовать минимум два иностранных дипломата. Перед началом процесса у ворот в Бабушкинский суд собралось несколько десятков журналистов. Потерпевший ветеран участвует в заседании по видеосвязи.

Следственный комитет РФ открыл в июне прошлого года уголовное дело в отношении Навального. По информации ведомства, оппозиционер разместил в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором участник Второй мировой войны Игнат Артеменко высказался по поводу поправок в конституциюПо информации ТАСС, полковник Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета), уточнило ТАСС. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до двух лет. Свою вину Навальный не признает.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили. 

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию". 

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными. 

Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, арест, клевета, Следственный комитет РФ, суды, уголовное дело, ветеран
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В больнице, после больницы, дома". Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга Аршавина показала лицо после операции
"В больнице, после больницы, дома". Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга Аршавина показала лицо после операции
Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина G
Виктория ВОРОНИНА
  Умер актер Майк Генри – Тарзан из знаменитой американской кинотрилогии
  Умер актер Майк Генри – Тарзан из знаменитой американской кинотрилогии
Шоптенко заговорила о втором ребенке
Шоптенко заговорила о втором ребенке
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
Со счета Железняк похитили деньги
Со счета Железняк похитили деньги
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS