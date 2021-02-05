Уровень доверия россиян к Путину снизился, к Навальному – вырос – опрос

Рейтинг доверия у президенту РФ Владимира Путина составляет 29%, у оппозиционера Алексея Навального – впервые вырос до 5%.

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизился и составляет 29%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные "Левада-центром" 4 февраля.

Согласно исследованию, рейтинг доверия к Путину, по сравнению с данными за октябрь 2020 года, снизился на пять процентных пунктов (тогда было 34%). Уровень доверия к Путину в июле 2020-го упал до минимальных 23%, а затем, по данным "Левада-центра", в августе – октябре держался на уровне 33–34%.

12% участников опроса заявили о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину, 10% – лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 8% – министру обороны Сергею Шойгу, 7% – главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Уровень доверия россиян к оппозиционному политику Алексею Навальному немного вырос и впервые превысил соответствующий показатель лидера КПРФ Геннадия Зюганова: у Навального 5%, у Зюганова – 4%.

Одобряют деятельность Путина на посту президента 64% респондентов. В том числе это 51% опрошенных в возрасте 18–24 лет, и 57% – в группе 25–39 лет.

"Мнение россиян в этих возрастных группах существенно изменилось за этот год: в январе 2020 года 68% в группе 18–24 года и 62% в группе 25–39 лет положительно относились к работе президента", – отмечают в "Левада-центре".

Опрос проводили в период с 29 января по 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% и 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. 31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.