Белковский: Исторически Россия нуждается не в злобе, а в покаянии и примирении

Белковский: Навальный опирается тоже на людей, которые обижены на время: а именно на путинское время Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В России в последние десятилетия ХХ века появилось большое количество озлобленных людей, на поддержку которых опирается президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Владимир Путин все эти годы опирался во многом на энергию ресентимента. Конец 80-х и 90-е годы ХХ века привели к появлению огромного количества россиян, обиженных на время. Потому что многие люди потеряли свое имущество. Но даже главное – не экономические лишения, а главное – потеря социального статуса. Как сказал Юрий Юлианович Шевчук блестяще об этом, "вчера ты был хозяином империи, а теперь сирота". Эти люди поддерживали Путина все эти годы, и продолжают. Потому что он вернул им ощущение сопричастности к чему-то большому и великому", – сказал Белковский.

Политолог считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный тоже опирается "на энергию ресентимента, мести и злобы".

"Он опирается тоже на людей, которые обижены на время: а именно на путинское время. И это та же самая энергия злобы, хотя и в меньшем масштабе. В то время как исторически Россия нуждается не в злобе – она нуждается в покаянии и примирении", – сказал он.

Бацман спросила, какой лидер может дать это России.

"А пока я не знаю. Надо уйти от самой темы и идеи вождя. Надо освободить от вождя сознание. Вот я хотел бы как россиянин жить так, чтобы ни от Путина, ни от Навального никак не зависеть. А тем более от их столкновения", – ответил он.

И Путина, и Навального политлог считает диктаторами. Комментируя свою статью за 2013 год "Путин лучше чем Навальный", Белковский сказал: "Старый диктатор, вот этот сентиментальный, мне немножко ближе молодого и менее сентиментального".

Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Навальному 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.