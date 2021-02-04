Белковский: Когда Ходорковский прижмет меня к стенке и видеокамера зафиксирует это, я буду его шантажировать этой записью

Российский политолог Станислав Белковский в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман прокомментировал слова российского оппозиционера Михаила Ходорковского, который в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал неправдой информацию политолога, что США обещали оппозиционеру $160 млрд за ядерное разоружение РФ.

"Ходорковский сказал, что это неправда и что он мечтает тебя где-то прижать к стенке и спросить у тебя, вытрясти из тебя информацию, кто же тебе это все заказал", – сказала Бацман.

"Во-первых, я никогда не говорил, что ему США предлагали $160 млрд. Если посмотреть этот текст, в котором речь шла о $160 млрд, – там совершенно не сказано, что США их предлагали Ходорковскому. Начнем с этого. Поэтому отсутствует предмет выжимания из меня", – ответил Белковский.

Он отметил, что была попытка "в значительной степени ироническая – оценить, а сколько мог бы стоить в деньгах отказ России от ядерного оружия".

"Вовсе не утверждалось, что США Ходорковскому что-то там предлагали. Тем более, что могли США предлагать Ходорковскому, если он никакого отношения не имеет и не имел к российской власти? Кроме того, Соединенные Штаты и их элиты так радикально не мыслят, чтобы за деньги покупать ядерное оружие. Нет. Больше того, в начале 90-х годов XX века Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы ядерное оружие было сконцентрировано в России, а не расползлось по другим бывшим государствам Советского Союза, продуктом чего явился тот самый, спонсированный США, Будапештский меморандум", – объяснил политолог.

По его словам, речь идет о "совершенно неправильной интерпретации".

"Я не знаю, виноват в этом Ходорковский или кто-то еще. Но понимаешь, когда Ходорковский прижмет меня к стенке, там же будет видеокамера фиксировать этот аспект. Я заранее договорюсь с полицейскими, чтобы они изъяли эту видеокамеру. Это будет предметом моего шантажа Ходорковского. Я буду шантажировать этой записью: потребую у него больших денег. И поскольку для меня это единственный шанс заработать большие деньги, я сам, конечно, спровоцирую эту встречу с прижиманием к стенке, как ты понимаешь, под камеру", – заявил Белковский.

Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Комментируя "замечательную историю с ядерным оружием" и $160 млрд от США, Ходорковский говорил, что "вообще не понимает, зачем людям столько денег".