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Белковский. Навальный, вина Путина перед детьми, преемник Путина, Ходорковский, Абрамович. Интервью Бацман с Белковским. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским политологом Станиславом Белковским. Часовую программу записали по Skype. Во время интервью Белковский говорил об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию, о том, сможет ли его арест спровоцировать массовые акции протеста в стране, об отношении президента РФ Владимира Путина к Навальному и разнице между ними, о будущем преемнике Путина, приходе Джо Байдена к власти в США, российских бизнесменах Михаиле Ходорковском и Романе Абрамовиче, а также о ситуации в Беларуси, пандемии коронавируса и российской вакцине против него.

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Белковский во время интервью говорил о пандемии коронавируса и российской вакцине против него
Белковский во время интервью говорил о пандемии коронавируса и российской вакцине против него
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
Алеся БАЦМАН
главный редактор

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой. 

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". 

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику президента РФ Путина. В 2017 году в интервью Дмитрию Гордону заявил: "В интересах России, чтобы следующим президентом после Путина был я. Я бы все разрулил". 

Сейчас ведет авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы". 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Станислав Белковский, Джо Байден, вакцинация, Алеся Бацман, Роман Абрамович, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, отравление Навального
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