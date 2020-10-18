"Все прошло более-менее". Белковский признался, что переболел COVID-19

Российский политолог Станислав Белковский считает панику "одним из важнейших факторов риска" при COVID-19.

Российский политолог Станислав Белковский сообщил 17 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что переболел коронавирусной инфекцией.

"Я сам переболел COVID полгода назад. Наши внимательные зрители могли обратить внимание, что я всегда вещаю из студии "Эха Москвы", но был какой-то очень короткий период, когда я вещал из непонятного помещения, но не из студии. Вот это был период, когда я болел COVID и, естественно, не мог находиться на рабочем месте. И ничего, вы знаете, все прошло более-менее, тьфу-тьфу-тьфу, несмотря на то, что я человек тучный, не очень молодой, страдающий гипертонической болезнью второй степени. То есть у меня много показаний к тяжелому течению", – рассказал он.

По словам политолога, он "перенес бы это заболевание еще гораздо легче и не обратил бы на него внимания вообще, если бы не постоянная паника, изливавшаяся... буквально из каждого утюга, о том, что мы скоро все умрем".

"Если бы эту панику отключили, я вообще, может быть, COVID у себя бы и не заметил. Но, по крайней мере, хорошо, что я не приходил в студию и никого не заразил. Вообще никто из моих знакомых не пожаловался на то, что от меня заразился", – отметил Белковский.

Он подчеркнул, что "паника по поводу COVID – это один из важнейших факторов, собственно, риска и опасности".

"Если мы не паникуем, если мы спокойно к этому относимся, все будет хорошо", – считает Белковский.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 18 октября, COVID-19 заболело более 39,7 млн человек (в России – почти 1,4 млн). Умерло 1,1 млн пациентов, 27,3 млн больных выздоровели.